После тропического ливня центр Екатеринбурга застрял в пробках (ФОТО)

Над Екатеринбургом пронеслась гроза с сильным ливнем. После стихии центральные улицы и окраины города вновь оказались затоплены. Огромные лужи полностью перекрыли проезжую часть и тротуары – общественный транспорт и автомобили «плывут», а пешеходам приходится брести по колено в воде. Некоторые горожане пытаются самостоятельно прочистить ливневки, но это не помогает – улицы превратились в настоящие реки.

По сообщениям екатеринбуржцев в соцсетях, больше всего от дождя пострадал Химмаш, который в данный момент больше напоминает Венецию. Автомобилисты предупреждают о затруднениях на выезде из отдаленных микрорайонов. Привычные заторы образовались и в центре города – транспорт стоит на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбышева, Восточная, Декабристов, Карла Либнехта. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная обстановка оценивается на 7 баллов.

Службы такси под предлогом высокого спроса опять взвинтили ценник. Особенно это почувствовали посетители выставки «Иннопром» – стоимость поездки от «Экспо-центра» до центра города доходит до 993 рублей. За перевозку пассажиров в пределах города таксисты берут не менее 300 рублей. Добавим, что в Екатеринбурге и Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, 11 июля снова пройдут грозы со шквалистым усилением ветра до 25 м/с. В отдельных районах региона может выпасть крупный град, в горной местности ожидаются очень сильные дожди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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