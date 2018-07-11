МВД провело опрос о доверии к полиции, свердловчане сказали «да»

Социологи ВНИИ МВД России провели опрос свердловчан, чтобы выяснить, доверяют ли они полицейским. Больше 38% респондентов сообщили, что «скорее уверены» в защищенности от преступников, а 18,6% – «уверены». Около 60% опрошенных сказали, что рассчитывают на помощь правоохранителей в случае необходимости. Больше половины свердловчан – 54,6% – поставили оценку «хорошо» полицейским региона, а 21,7% заявили, что со своими обязанностями сотрудники МВД не справляются.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, во время опроса граждане рассказали и о том, как можно улучшить работу полиции, в частности, усилить контроль за лицами, освободившимися из колоний, увеличить число опорных пунктов участковых и патрульно-постовых нарядов на улицах и в общественных местах, повысить служебную дисциплину, сделать более качественными регистрацию и реагирование на заявления и сообщения граждан.

С итогами опроса ознакомлено руководство полицейского главка. Людей опрашивали на центральных улицах и в крупных торговых центрах Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В опросе приняли участие 900 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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