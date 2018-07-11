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Среда, 11 июля 2018, 12:15 мск

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Хозяин кусачей собаки заплатит семье пострадавшего ребенка 100 тысяч рублей

Тавдинский городской суд постановил взыскать 100 тысяч рублей с хозяина собаки, которая несколько месяцев назад напала на 10-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в марте этого года хозяин собаки выпустил ее гулять одну, без намордника и поводка, и она напала на 10-летнего ребенка. Судебно-медицинское обследование показало, что у мальчика обширная рваная рана левого бедра. За нарушение правил содержания домашних животных владелец животного оштрафован на 3 тысячи рублей.

Кроме того, городская прокуратура обратилась в суд с требованием возместить пострадавшему моральный вред. По решению суда, хозяин собаки заплатит семье мальчика 100 тысяч рублей.

Тавда, служба информации

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