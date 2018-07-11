Дети из Академического нашли работу на лето в местной УК

Несколько юных жителей Академического в Екатеринбурге нашли подработку на лето – они будут заниматься благоустройством района. Как сообщает газета «Академический – наш район», для них подготовлен весьма обширный перечень работ: уход за клумбами, раскрашивание полусфер, ограничивающих парковку на тротуарах, покраска ограждений, побелка стволов деревьев и так далее. За шесть лет в трудотрядах Академического района побывали почти 300 школьников старше 14 лет.

Рабочий день несовершеннолетнего работника длится четыре часа – с 8 утра и до 12 дня. Утром управляющая компания проводит инструктаж по технике безопасности, выдает питьевую воду, перчатки и все необходимые инструменты.

Отметим, что в июне 2018 года в трудотряде Академического уже отработали 45 школьников.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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