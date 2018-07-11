В Свердловской области в пятый раз продлили штормовое предупреждение

Неустойчивая погода с сильными грозами сохраняется над всей территорией Среднего Урала. По данным метеорологов, 12 июля ожидается дожди с градом – в отдельных районах осадки могут быть крупными. В горной местности возможны очень сильные ливни. Грозовой фронт будет сопровождаться усилением ветра до 25 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС просят жителей соблюдать правила безопасности во время непогоды: не ходить в лес и не купаться в открытых водоемах, не разводить костры на приусадебных участках, не парковать автомобили возле деревьев и рекламных конструкций и искать укрытие, если гроза и сильный ветер застали в пути.

Добавим, что штормовые предупреждения действуют в Свердловской области с 8 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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