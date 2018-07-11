Суд вынес приговор ветерану войны, расстрелявшему друзей покойного брата из охотничьего ружья

Свердловский областной суд вынес приговор по резонансному делу о двойном убийстве в поселке Екатерининка Ивдельского района, совершенном в 2011 году. Местный житель Валерий Серик, будучи пьяным, застрелил из охотничьего ружья с близкого расстояния двух мужчин 28 и 53 лет. Убитые были друзьями его покойного брата, мотивом преступления стала месть.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, Свердловчанин расправился с обидчиками в разных местах, поэтому сначала сыщики расследовали два уголовных дела по ст. 105 УК РФ, позднее объединив их в одно производство. Первый мужчина был убит в своем личном автомобиле двумя выстрелами в шею. Второй работал сторожем магазина и был застрелен рядом с рабочим местом, перед этим мститель палил в дверь. После убийства Серик проехал на кладбище к брату, там оставил свою машину и попросил друга подвести его до дома, где взял документы и деньги. Избавившись от ружья, мужчина добрался до федеральной трассы и скрылся.

Правоохранители задержали Серика лишь в сентябре 2017 года в Татарстане. Он проживал в городе Елабуга и работал на стройке. Спустя полгода расследование дела было завершено, и материалы поступили в Свердловский областной суд. Сегодня был вынесен обвинительный приговор свердловчанину. Валерий Серик получил 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не был судим, имеет положительные характеристики, принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике и является ветераном боевых действий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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