На уральских трассах с начала лета под колесами автомобилей погибли почти 30 животных

С началом теплого сезона на уральских трассах практически ежедневно гибнут дикие животные. Автомобилисты сбивают в основном выскочивших на дорогу лосей и косуль.

Печальную статистику обнародовал департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. По данным департамента, с начала этого года под колесами автомобилей погибли 46 диких животных, 27 из них были сбиты за последние полтора месяца. В июле ДТП на трассах с участием зверей стали ежедневными. Так, 8 июля на Серовском тракте «Хонда» насмерть сбила косулю, 7 июля самец лося погиб на Тюменском тракте, в тот же день на дороге Нижние Серги – Екатеринбург автомобилист сбил лося, водитель скрылся, марку авто установить не удалось. Аналогичные аварии зафиксированы 6 июля, 4 июля, 3 июля погибли два лося на разных трассах. В июне автомобили насмерть сбили 17 косуль и двух лосей. В одном ДТП косуля после аварии убежала, травмы ее не известны. Во всех этих авариях транспортные средства получили повреждения, о человеческих жертвах департамент не сообщает.

За прошлый год на дорогах Свердловской области погибли почти 100 животных. «В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области обращает внимание водителей автотранспортных средств на соблюдение скоростного режима, особенно в зонах действия специальных знаков «Дикие животные», а также при движении на автодорогах в утреннее и ночное время суток», – просят сотрудники ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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