Свердловские следователи ищут пропавшую жительницу Владимирской области: подозревают убийство (ФОТО)

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области подключились к розыску пропавшей более года назад жительницы Владимирской области – Гориной Евгении Сергеевны, 24.09.1981 года рождения. Уральские правоохранители обращаются за помощью к жителям региона в розыске пропавшей женщины.

По данным пресс-службы свердловского СУ СКР, в производстве Фрунзенского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Владимирской области находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», по факту безвестного исчезновения Евгении Гориной.

В ходе расследования было установлено, что 23 июня прошлого года Горина на резиновой лодке сплавлялась вниз по течению реки Судогда от деревни Жуковка Судогодского района в сторону деревни Райки Судогодского района Владимирской области. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 35 лет, рост около 160-174 см, худощавого телосложения, волосы короткие, прямые, тёмно-русые, выбриты по бокам, глаза голубые, лицо овальное. Особые приметы: на правой и левой руке татуировки в виде узоров, зверей, религиозной тематики – буддистский узел, голова волка, цветные узоры.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения Гориной Е.С. или об обстоятельствах её исчезновения, следователи просят обратиться в Фрунзенский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Владимирской области по адресу: Владимирская область, город Владимир, Октябрьский проспект, 22а, или по телефонам: 8(4922)47-29-12, 8-904-653-82-08.

Екатеринбург, служба информации

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