Сегодня заканчивается Петровский пост: жара должна вернуться

12 июля православные отмечают День святых апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается многодневный пост, и на Руси по этому поводу было принято ходить в гости и накрывать столы с угощениями.

По народным приметам, с Петрова дня начинает убывать день и прибывать жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха действительно должна подняться: в выходные ожидается 25-26 градусов тепла, на следующей неделе столбики термометров поднимутся до +27…+28.

Считалось, что кукушки и соловьи поют только до Петрова дня. Если в день Петра и Павла шел дождь, следовало ожидать хорошего урожая осенью.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

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