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Четверг, 12 июля 2018, 18:00 мск

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На окраине Полевского появились медведи

на окраине южной части города Полевского появились медведи. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», очевидцы говорят, что хищников видели, в частности, в районе коллективного сада Северского трубного завода, недалеко от садов на станции Полевской.

На сегодняшний день, как сообщает сайт «Полевской.ру», в лесах Полевского насчитывается 43 медведя. По словам охотоведа Андрея Крупина, за последние два года количество их в районе выросло в полтора раза. «Два года назад медведицы дали хороший приплод, к тому же часть зверей пришла из Башкирии и Челябинской области, где бушевали лесные пожары. Корма в наших лесах хватало, вот они и держатся», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

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