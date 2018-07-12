Родители родившегося мертвым ребенка взыскали с медиков 1 млн 800 тысяч рублей

Свердловский облсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое обязало больницу города Ревды возместить моральный вред супругам, ребенок которых родился мертвым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, трагедия в семье ревдинцев Владимира и Ирины случилась в ноябре 2016 года. Мальчик весом 3,5 кг на 38-й неделе беременности родился мертвым. Беременность протекала тяжело, ряд хронических заболеваний, имевшихся у женщины, осложнил вынашивание. Супруги к появлению малыша подходили осознано, и будущая мама выполняла все рекомендации врачей. На последних сроках беременности Ирина посетила в Екатеринбурге ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», но и там врач не увидела показаний для срочной госпитализации. В середине октября 2016 года женщина проходила стационарное наблюдение в ОПБ ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница», откуда спустя несколько дней была выписана с рекомендацией дальнейшего наблюдения в женской консультации с проведением мониторинга КТГ, ДМ+УЗИ. На следующий день после выписки Ирина пришла в женскую консультацию. Врач, несмотря на рекомендации частого контроля КТГ, не провела никаких манипуляций и никаких записей в карту пациентки не внесла. Во время приема женщина чувствовала себя плохо и, опасаясь за здоровье ребенка, попросила доктора отправить ее на роды, тем более что они должны были проходить планово при помощи кесарева сечения. Доктор отказала в направлении в роддом. В момент приема женщина находилась на 38-й неделе беременности, в тот день ее малыш активно проявлял признаки жизни, шевелился. На следующий день ребенок стал малоподвижным, и супруги вновь обратились в ОПБ ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница». Вечером того же дня Ирине сделали операцию и извлекли мертвого ребенка.

После похорон супруги обратились с заявлением в ООО «Страховая медицинская компания Урал-Рецепт М» по поводу проверки качества оказания Ирине медицинской помощи, как в женской консультации, так и в акушерском отделении круглосуточного стационара ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» в период ведения беременности. Страховой компанией была проведена экспертиза, согласно которой при госпитализации врачами ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» была дана несвоевременная оценка состояния плода без учета данных доплерометрии, КТГ, наличия фоновых заболеваний беременной. По мнению проверяющих, Ирину не стоило выписывать из стационара, а следовало направить в родильное отделение. Помимо этого, заключением страховой компании выявлены многочисленные нарушения при ведении и заполнении медицинских документов. Указанное заключение подтверждает некачественное оказание медицинской помощи работниками ОПБ ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница», которое находится в прямой причинно-следственной связи с гибелью не родившегося сына супругов. Ирина и Владимир подали иск в Ревдинский городской суд к ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница», ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» о взыскании компенсации причиненного морального вреда. Истцы просили взыскать с больницы 2 миллиона рублей каждому, с НИИ ОММ – 500 тысяч рублей каждому. Истец полагала, что если бы врачи послушали ее и отправили на роды раньше, ее малыш был бы жив.

В целях установления юридически значимых обстоятельств по делу судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой было поручено Санкт-Петербургскому ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Как следует из заключения комиссии, нарушений, которые могли бы повлечь внутриутробную гибель плода, в период наблюдения по беременности в ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ» не установлено. Причиной гибели ребенка явилась патология беременности. Однако в том же заключении сказано, что при наблюдении Ирины в женской консультации и ее пребывании в акушерском отделении Ревдинской городской больницы был допущен дефект оказания медицинской помощи: отсутствовала консультация эндокринолога и последующее его наблюдение в динамике беременности, в котором пациентка нуждалась. Решением Ревдинского городского суда требования истцов удовлетворены частично. С медицинского учреждения в пользу Ирины взыскан 1 миллион рублей, в пользу ее супруга – 300 тысяч рублей. Также с больницы в пользу Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» взыскана стоимость проведения судебно-медицинской экспертизы в размере 123 900 рублей. Исковые требования к НИИ ОММ оставлены без удовлетворения. Судебное решение было обжаловано в Свердловском областном суде обеими сторонами. Судебная коллегия, изучив материалы дела, взыскала с ответчика ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» в пользу Ирины штраф в размере 50% от присужденной суммы. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Екатеринбург, Ревда, служба информации

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