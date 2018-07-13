Переговоры с ТПП Германии и БелАЗом, зубная чудо-паста и награды изобретателям – ЕВРАЗ рассказал об участии в «Иннопроме» (ФОТО)

Компания ЕВРАЗ выступила с насыщенной переговорной, наградной и выставочной программой на Международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая прошла в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 9 по 12 июля. Руководители компании провели переговоры с российскими и зарубежными партнерами, представили широкий ассортимент своей продукции и наградили молодых уральских ученых, а сами сотрудники компании получили премии. Как сообщает управление по связям с общественностью компании, ЕВРАЗ в очередной раз стал стратегическим партнером «Иннопрома». В первый день выставку посетили вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

«Иннопром – важное для нас мероприятие, здесь представлено много новинок, которые производственникам будет полезно изучить, – поделился впечатлениями вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Тема этого года – «Цифровое производство» – для ЕВРАЗа очень актуальна, мы постоянно изучаем лучшие ИТ-решения и внедряем наиболее перспективные».

«Иннопром – это площадка, которая объединяет крупнейшие промышленные компании, поставщиков оборудования и технологий, – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. – Я уже провел около 10 деловых встреч. Пообщался с представителями торгово-промышленной палаты Германии, руководителями БелАЗа, «НПО-Автоматики», компании «Вист». Мы обсудили возможное сотрудничество».

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов принял участие в совещании по строительству высокоскоростной магистрали «Екатеринбург – Челябинск», на которой присутствовали губернаторы Свердловской и Челябинской областей.

На выставке также состоялось награждение технического директора НТМК Павла Зажигаева и заместителя начальника технического управления комбината Константина Шведова. Они вошли в число 22 лучших инженеров Свердловской области в 2018 году и получили премии имени Ефима и Мирона Черепановых. Награды металлургам вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Павел Зажигаев отмечен за вклад в модернизацию доменного производства ЕВРАЗ НТМК, внедрение технологий, направленных на увеличение производительности и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Он принимал активное участие в строительстве и вводе в эксплуатацию новой доменной печи №7 – самой чистой и технологичной в России. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются от примесей в рукавных фильтрах, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы.

Константин Шведов удостоен высокой награды за эффективное руководство проектами по оптимизации производственных процессов и освоению новых видов металлопроката. При его участии освоены новые марки стали в конвертерном цехе, контррельсовый уголок, различные профилеразмеры швеллера, крановые рельсы, а также двутавровые балки высоких классов прочности С390Б и С440Б.

Напомним, что премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. За эти годы звания лауреатов удостоены почти 300 человек, в их числе более 30 металлургов ЕВРАЗ НТМК.

Кроме того, на «Иннопроме-2018» состоялось и подведение итогов конкурса «Минута технославы». Последние 7 лет ЕВРАЗ выступает генеральным партнером данного ежегодного конкурса инновационных идей. За это время компания направила более 15,5 миллионов рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области. Главный приз научного соревнования – бесплатное обучение в одной из ведущих мировых бизнес-школ.

Как сообщили на церемонии, «Минута технославы» проводится по инициативе губернатора Свердловской области и правительства региона. Задача конкурса – привлечь молодых ученых внедрять научные разработки на практике, создавать базу инновационных идей. В состав жюри вошли вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, и. о. ректора УрГПУ Светлана Минюрова, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 2018 году студенты, магистранты ведущих вузов и научных организаций Уральского отделения Российской академии наук подали порядка 30 проектов на конкурс. В финал вышли 10 лучших разработчиков. В двух номинациях «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере» на международной выставке «Иннопром» финалисты представили проекты конкурсной комиссии.

Победителем «Минуты технославы» в 2018 году в области технологических инноваций стал проект аспирантки Уральского государственного медицинского университета Анастасии Котиковой. Она разработала зубную пасту с противовоспалительным и заживляющим действием, которая восстанавливает микроструктуру эмали и снижает чувствительность за счет особенного состава. Гигиеническое средство сделано на основе кремнийорганического глицерогидрогеля с добавлением наноструктурированного гидроксиапатита.

Магистрант Уральского государственного архитектурного университета Анна Лычагина стала лучшей в номинации «Инновации в социальной сфере». Она предложила создать цифровые копии известных памятников архитектуры в трехмерной печати и установить тактильные барельефы на фасадах архитектурных сооружений для людей с нарушениями зрения.

«Минута технославы» позволяет нам формировать новые подходы к обучению и воспитанию специалистов в нашем регионе. Здесь мы соединяем технологические аспекты с проектами в гуманитарной сфере. Нам вместе нужно будет принимать важные решения: ради чего мы живем, как меняют нашу жизнь технологии – в лучшую или худшую сторону, и как найти нужный баланс. Выражаем благодарность компании ЕВРАЗ. Именно благодаря ей победители конкурса имеют возможность получить образование в любом вузе мира», – отметил вице-губернатор Александр Высокинский.

«За семь лет существования конкурса реализовано множество полезных разработок. В этом году аспиранты и магистранты уральских вузов представили интересные проекты, которые позволят сделать работу нашего региона еще эффективнее. Мы постарались выбрать достойных победителей», – подчеркнул вице-президент, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Добавим, что на выставочном стенде ЕВРАЗа в этот раз были представлены ключевые инфраструктурные объекты России, построенные из металлопроката компании. ЕВРАЗ – лидирующий производитель стальной продукции для строительного сектора страны. Металлургические комбинаты – ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК – отгружают металлопрокат на крупнейшие инфраструктурные объекты по всему миру. Металл ЕВРАЗа использовался для олимпийских объектов в Сочи, Универсиады в Казани и Красноярске, стадионов Чемпионата мира по футболу, а также для месторождений по добыче нефти и газа, промышленных предприятий, ГЭС, аэропортов и вокзалов.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

У начальника штаба кандидата в депутаты ЕГД сожгли машину (ФОТО). / Паводок в июле: на севере Свердловской области затоплены полсотни дворов. / Дополнение к анонсам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»