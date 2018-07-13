Прокуратура нашла в тагильских дворах несанкционированную свалку: после двух судов ее уберут за три месяца

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры нашли среди гаражей свалку площадью около 15,7кв. метров и через суд обязали администрацию ее убрать. Чиновники возмутились такой несправедливостью и отказались признавать себя виноватыми. Вопрос об уборке мусора решили в Свердловском облсуде.

В Нижнем Тагиле в районе улиц Софьи Перовской, Ангарская и Серебряный тракт на территории разрушенных гаражей в 200 метрах от дома № 50 по ул. Софьи Перовской в ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры и инспектор регионального Минприроды обнаружили свалку твердых коммунальных отходов площадью не менее 15,7 кв.м., общим объемом не менее 10 куб.м. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, был подан иск в суд, по которому администрация должна была в течение трех месяцев убрать несанкционированную свалку. Ленинский районный суд Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворил.

Однако администрация города с решением не согласилась, заявив, что является ненадлежащим ответчиком из-за отсутствия регионального правового акта о перераспределении полномочий в области обращения с отходами. В прокуратуре посчитали, что в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» сбор мусора – вопрос местного значения городского округа. Аналогичные положения закреплены в Уставе Нижнего Тагила.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу, в течение трех месяцев свалку у гаражей должны убрать.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 13.07.18

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