Будущий медкластер в Екатеринбурге построят рядом с бульваром имени лекаря Николая II

В Екатеринбурге появится бульвар имени Святого Евгения Боткина, врача Николая II. Постановление о присвоении такого имени бульвару в Академическом районе подписал глава администрации города Александр Якоб. Евгений Боткин был врачом семьи Николая II, в 1917 году он последовал в ссылку за императором, хотя у него была возможность отказаться. Был расстрелян вместе с семьей императора. Бульвар находится в квартале, где появится медицинский кластер – учебные корпуса Уральского государственного медицинского университета и высокотехнологичного завода по производству кардиостимуляторов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

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