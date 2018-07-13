В Екатеринбурге снесут баню «Бодрость» ради другой бани

Екатеринбург, Июль 13 (Новый День, служба информации) –Уже в начале следующей недели в Екатеринбурге может начаться снос очередного старинного здания – речь идет о банном комплексе «Бодрость» на улице Куйбышева неподалеку от перекрестка с улицей Розы Люксембург. Правда, по документам это будет не столько снос, сколько реконструкция, однако новое здание будет больше по размерам и сильно отличается от того, что стоит сейчас.

На месте «Бодрости» появится банный комплекс «Сандуны».

Некоторое время ектеринбургские общественники пытались защитить постройку, требуя признать «Бодрость» памятником истории, культуры и архитектуры, однако из этой затеи ничего не вышло.

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