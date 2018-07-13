6131 взрослых, 85 детей – в Свердловской области самый высокий прирост числа ВИЧ-инфицированных в РФ

Свердловская область остается в числе регионов с максимальным приростом вич-инфицированных, даже несмотря на то, что показатель несколько снизился за год. За прошлый год диагноз был поставлен более чем 6000 уральцев, 85 из них дети.

Минздрав России опубликовал статистический сборник за 2017 год. По данным министерства, за прошлый год в России 85802 пациентам впервые установили диагноз ВИЧ. Показатель на 100 тысяч населения составил 58,4. Среди них 1073 детей (3,6).

В Свердловской области данные более удручающие – за год показатель прироста заболевших на 100 тысяч человек составил 145,3 (9,4 среди детей). Это 6216 человек (85 детей). Большего количества нет ни в одном другом регионе России. Причем по сравнению с прошлым годом инфицированность упала – в 2016 году о своем статусе узнали 6293 человека (100 детей). Немногим лучше ситуация в соседней Тюменской области: в 2017 году диагноз ВИЧ поставили 2057 пациентам, это 134,2 человека на 100 тысяч жителей.

Если сравнивать не абсолютные цифры, а относительные, то хуже всего ситуация в Иркутской и Кемеровской областях – показатель составил по 172,3 и 170,2 человека на тысячу жителей. На Чукотке – 146,5. А вот далее в этом страшном рейтинге идет Свердловская область. Только в четырех регионах страны показатель на 100 тысяч населения оказался ниже 10 – это Чечня, Дагестан, Карелия и Тыва.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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