В уральском полпредстве назначения и кадровые замены приостановлены – до трудоустройства Бабича из ПФО

Уральская политическая элита задается вопросом – когда же будут произведены назначения в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО. Николай Цуканов приступил к исполнению обязанностей в конце июня текущего года, уже провел ревизию в ряде «подопечных регионов», однако ясности по поводу того, кто будет работать в команде, пока нет.

«Решения по кадрам во всех полпредствах, где сменилось руководство, начнут принимать, ориентировочно, в конце следующей недели», – сообщил «Новому Дню» источник в администрации президента РФ. Заминка вызвана ситуацией с новой работой для приволжского полпреда Михаила Бабича. Появилась информация о том, что он отправляется послом в Белоруссию, в связи с чем уже запущены все необходимые согласительные процедуры. Два депутата Госдумы Свердловской области подтвердили «Новому Дню» данные о том, что на следующей неделе в парламенте обсудят переход Бабича в послы.

Соответственно, в РФ остается один вакантный полпредский пост – в ПФО. «Администрация президента занимается подбором кандидатуры на замещение и до момента появления указа все назначения более низкого уровня – замы полпредов, помощники и так далее – стоят на стопе», – поясняют источники в администрации президента. По имеющейся информации, новым полпредом в ПФО может стать либо один из чиновников местного правительства Евгений Зибарчук, либо сенатор Любовь Глебова, которая, кстати, имеет давние дружеские связи с главой АП Сергеем Кириенко.

Таким образом, после того, как президент Путин подпишет последний указ о назначении полпреда в Приволжском округе, пойдет работа и по согласованию всех полпредских аппаратов, являющихся структурными подразделениями администрации президента.

Уральское полпредство по поводу планируемых кадровых изменений хранит официальное молчание. Из неофициальных же источников идут утечки о том, что замен стоит ждать среди федеральных инспекторов (Свердловская, Курганская, Челябинская области, Тюмень), вероятнее всего, будут сменены и два помощника полпреда – Андрей Березовский и Александр Морев. «Это ярко выраженные представители старой команды полпреда Холманских, зачем бы они были нужны Цуканову?», – задается вопросом один из уральских политологов. Тем более что, как ранее сообщал «Новый День», Цуканов уже привез с собой двух претендентов на освобождаемые должности – речь идет о бывшем главном федеральном инспекторе по Республике Карелия Александре Воробьеве и председателе Ассоциации молодежных правительств России Сергее Коневе. Они оба прилетели с Цукановым в Екатеринбург и, говорят, уже успели засветиться на «Иннопроме-2018», получив аккредитацию как «помощники полпреда».

Что касается высоких позиций, то, сообщают источники «Нового Дня» идеологический блок и экономический блок полпредства пока останутся без изменений.

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

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