Парк «Уральских авиалиний» вырос до 46 самолетов – появился еще один Airbus

Авиалайнер А321 под номером VQ-BGY пополнил воздушный флот авиакомпании «Уральские авиалинии». В Екатеринбург аэробус прибыл из Нидерландов и уже сегодня отправился в первый рейс – доставил пассажиров в Анапу.

Как и прежние самолеты, Airbus A321 был приобретен в операционный лизинг, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Общая вместимость лайнера составляет 220 кресел экономического класса. Теперь в воздушном парке авиакомпании 46 самолетов (15 – А321, 24 – А320, 7 – А319).

Программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно компания приобретает самолеты. Предпочтение отдается лайнерам европейского концерна Airbus.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

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