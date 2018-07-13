Уже начали – в Свердловской области День металлурга будут отмечать несколько дней

Свердловская область на этой неделе отмечает День металлурга. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», торжественные мероприятия с награждением лучших по профессии в основных металлургических городах уже начались. Самая веселая часть праздника, по традиции, выпадает на выходные и сочетается с Днями ряда городов.

Так, в Полевском одновременно будут отмечать и 300-летие города, и день металлурга. Начнут сегодня с концерта Евгения Дятлова для металлургов и выступления у Дворца спорта СТЗ в 19 часов местной группы «Прогноз-Версия» – «Нам 300».

В субботу в Полевском пройдет день открытых дверей в Северской домне, гуляния и выступления фольклорных коллективов. А вечером полевчан ждет концерт Олега Газманова на стадионе «Труд». Салют Полевской запланирован на воскресенье.

В Каменске-Уральском (который также отмечает и день города) в субботу горожан ждут фестиваль окрошки, частушек, гала-концерт фестиваля колокольного звона с участием лучших звонарей России и хора Валаамского монастыря – «Царский звон», мастер-класс по колокольному звону, а также фестиваль уличного кино.

В Первоуральске в честь Дня металлурга проводят серию спортивных мероприятий, покажут шестиметрового робота, матч за третье место в Чемпионате мира по футболу – прямая трансляция на гигантском экране размером 24 квадратных метра на площади Победы, выступление кавер-группы «БогачИ» и салют.

В Верхней Пышме завтра состоится карнавальное шествие и вечером – большой концерт с участием группы «Рок острова», Сергея Бобунца, Насти Кудри и группы «Серебро». Шоу-программа начнется в 19.30 у ДК Металлурга. В 22-30 горожан ждет фейерверк.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

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