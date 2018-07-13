В Екатеринбурге впервые в России провели операцию по лечению гидроцефалии у плода

Уральские медики провели уникальную операцию по лечению гидроцефалии у плода. Такая операция впервые прошла в России и второй раз в мире.

Операцию по лечению внутриутробной быстро прогрессирующей гидроцефалии плода в 28 недель беременности проводили врачи Уральского НИИ ОММ вместе с бригадой нейрохирургов из ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗРФ (г. Тюмень) и хирургов ОДКБ №1 Свердловской области.

«Операция прошла успешно, длилась в течение часа, проводился наркоз матери и плоду. Доступ к головному мозгу плода осуществлялся через небольшое отверстие с помощью современного фетоскопического оборудования и специальных баллонов, применяемых в хирургии новорожденных. Удалось обеспечить отток жидкости через созданное дополнительное отверстие, что затормозило прогрессирование гидроцефалии плода. В дальнейшем пациентка продолжала вынашивать беременность под тщательным наблюдением», – рассказали в пресс-службе НИИ ОММ.

Женщина, которую оперировали, родила 2 июля, в сроке доношенной беременности (37-38 неделя). Родился мальчик весом 2 кг 700 г. Сегодня ребенку 10 дней, его жизни ничего не угрожает.

Екатеринбург, служба информации

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