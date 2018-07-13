На Урале смягчили приговор члену банды, которая присвоила 15 миллионов на кредитах

Свердловский облсуд смягчил приговор одному из членов банды, которая занималась кредитным мошенничеством. Из 17 осужденных обжаловали приговор трое, только одному наказание уменьшили из-за наличия детей.
Речь идет о приговоре банде мошенников, действовавших в 2015-2016 году на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Фигурантами проходили 17 человек: Елизавета Лепендина, ее сын Евгений Болгов, Иван Кугаевский, Александр, Светлана и Оксана Крикуновы, Петр и Алексей Кузьмины, Андрей Власкин, Иван Вашкевич, Светлана Акишева, Евгения Романова, Иван Удилов, Вадим Рыбин, Марина Кустугильдина, Андрей Хамов и Александр Гайсин. Они находили людей, ведущих асоциальный образ жизни, отводили к парикмахеру, покупали им новую одежду, а затем приводили этих людей в банк и оформляли на них кредиты. Заемщику доставалось от 5 до 50 тысяч рублей, остальное мошенники присваивали. Таким образом они выманили у 4 банков 15 миллионов рублей.
На скамье подсудимых банда оказалась в феврале этого года, мошенникам дали от 5 до 2,5 лет исправительной колонии общего режима, нескольких отправили в колонию-поселение, тем, кто совершил по одному эпизоду преступлений, суд назначил обязательные работы. Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, трое осужденных обжаловали приговор: Лепендина, Крикунова и Вашкевич. Изменили приговор только в отношении Ивана Вашкевича: суд первой инстанции не учел наличие у осужденного малолетних детей, что является смягчающим обстоятельством.
Назначенные мужчине 300 часов обязательных работ сократили до 240. В суде также отменили приговор в отношении Ивана Кугаевского – он умер. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.
Екатеринбург, служба информации
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