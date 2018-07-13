В Екатеринбурге – снова гроза: падают деревья, «глючит» связь (ФОТО)

Только что над Екатеринбургом пронеслась очередная гроза. В некоторых районах до сих пор идет дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время грозы ветром повалило дерево в районе перекрестка улиц Первомайской – Генеральской. Упавший высокий тополь оборвал провода и перегородил проезжую часть улицы Генеральской. В микрорайоне Академический прошел не только дождь с грозой, но и крупный град. Жители жалуются на перебои с интернетом. В самом центре города – у ДИВСа – града не было, но во время грозы несколько раз исчезал сигнал цифрового телевидения.

Между тем, ГУ МЧС по Свердловской области снова продлило штормовое предупреждение. По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Свердловской области сохраняется вероятность грозы, града, местами крупного, сильных дождей, при грозах – шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

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