Екатеринбуржцы помогут с демонтажом «Зимней вишни»

В Кемерово специалисты приступили к сносу печально известного торгового центра «Зимняя вишня». Напомним, в марте этого года во время пожара там погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Сегодня спецтехника приступит к разбору строительного мусора.

Сообщается, что в понедельник на помощь кемеровским коллегам приедут эксперты с Урала.

«Также из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором. К нам она прибывает 16-го числа», – сказали ТАСС в пресс-службе администрации Кемерова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.07.18

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