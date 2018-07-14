В Екатеринбург прилетел лучший снайпер КХЛ

Лучший снайпер КХЛ по итогам сезона 2017/18 Найджел Доус, который несколько лет играл за астанинский «Барыс», приехал в Екатеринбург, чтобы присоединиться к тренировкам с «Автомобилистом». Уральский клуб заключил с ним контракт на два сезона.

«4 пересадки, почти сутки в пути и вот... Найджел Доус в Екатеринбурге», – говорится в инстаграме екатеринбургской команды, представители которой встретили хоккеиста в Кольцово.

Кроме того, сегодня к клубу присоединится и Дэн Секстон – экс-нападающий нижнекамского «Нефтехимика», с которым «Автомобилист» также подписал контракт.

Екатеринбург, служба информации

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