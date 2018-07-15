Угроза подтопления домов в Ивделе отступила: уровень реки снизился на 45 см

Придомовые территории в ивдельском микрорайоне Кардон освободились от воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, за минувшие двое суток уровень воды в реке Ивдель снизился на 45 см. Подтопление жилым домам больше не угрожает. В администрации города создана комиссия по установлению материального ущерба от подтопления и оказанию помощи населению.

Напомним, в пятницу, 13 июля из-за продолжительных дождей из берегов вышла река Ивдель. Были затоплены полсотни дворов города Ивдель, спасатели готовились к эвакуации людей. В зоне подтопления круглосуточно дежурили спасатели.

Всего в обеспечении безопасности и мониторинга жизнедеятельности населения были задействованы 75 человек (сотрудники МЧС, полиции, энергетики, медики, представители администрации, добровольцы), 17 единиц техники, 4 плавсредства и 4 мотопомпы.

ФОТО МЧС РФ по Свердловской области.

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 14.07.18

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