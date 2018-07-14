Верхняя Пышма с размахом отметила День металлурга

В выходные в Верхней Пышме прошли масштабные празднования Дня металлурга и Дня города. Это главное событие года для Верхней Пышмы, где градообразующим предприятием является АО «Уралэлектромедь» – ключевая площадка металлургического комплекса УГМК.

«Нам есть чем гордиться. По итогам полугодия выполнены все производственно-технические задачи. Мы запустили очень важный объект – вторую очередь высокотехнологичного цеха электролиза меди, ввели в эксплуатацию первую очередь нового для нас производства стальных конструкций, к концу года появится вторая. На ряде объектов идет техническое перевооружение, что позволит производить новую продукцию и увеличить объемы выпуска уже существующей», – рассказал директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин.

Кульминация праздничных торжеств в Верхней Пышме – театрализованное представление, подготовленное цехами и подразделениями АО «Уралэлектромедь», а также командами от других организаций города. В субботу, 14 июля, на несколько часов центральная улица города превратилась в огромную телестудию. Заводчане показали 26 оригинальных сюжетов на тему «Любимые телепередачи». Такая совместная творческая подготовка к празднику имеет многолетнюю историю, помогает объединять коллективы, многие коллеги становятся друзьями. В этом году в представлении принял участие и самый молодой коллектив «Уралэлектромеди». Команда недавно открывшегося производства стальных конструкций представила в телевизионном марафоне программу «Сам себе режиссер». С оформленной в стилистике большого советского телевизора сцены зрители также смогли посмотреть «Ералаш», «Международную панораму», «В гостях у сказки», «Спортлото», «Поле чудес», «В мире животных», «Давай поженимся», «Здорово жить».

Праздничные мероприятия прошли и на площади Дворца спорта УГМК. Горожане стали участниками игровых программ «Как у наших у ворот», «Литературный квартал», квест-игры «Остров сокровищ» и других. Одновременно на городском стадионе развернулась серия спортивных турниров по стритболу, футболу и пляжному волейболу. Также жители и гости города увидели показательные выступления по силовому экстриму. Культуристы продемонстрировали подъем одной рукой мега-гантели, кантовку покрышки трактора весом 250 кг и буксировку грузовика.

Завершится празднование Дня металлурга в Верхней Пышме концертом звезд российской эстрады и красочным салютом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.07.18

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