«Деньги выделяются, а цели нет»: депутаты заметили, что 4 года назад приняли странный закон

Депутаты из комитета заксо по жилищной политике обнаружили, что уже несколько лет во исполнение принятого им закона выделяются бюджетные деньги, но конечная цель этих расходов – туманна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комитета выступил замминистра энергетики и ЖКХ области Андрей Кислицын, доложивший о реализации областного закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности на территории Свердловской области», принятого в 2014 году.

Депутаты докладом остались недовольны, как и муниципалитетами, которые плохо работают над его реализацией. Например, председатель комитета Валентин Лаппо отметил, что ещё не все бюджетные учреждения оснащены приборами учёта, хотя такое поручение было дано ещё несколько лет назад. Члены комитета отметили, что бюджетные учреждения, в отличие от коммерсантов, не слишком мотивированы на экономию ресурсов. Дальше в ходе обсуждения всплыл и вовсе удивительный факт. Оказалось, что изначально в законе не были прописаны показатели энергоэффективности, к которым должна была прийти область. «Вот если бы было прописано, что надо достичь того-то и того-то, было бы понятно, что вот – цель, и мы к ней двигаемся, а так средства выделяются, а есть движение к цели или нет – непонятно», – заметил депутат Виктор Якимов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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