В Екатеринбурге перекроют дороги ради ночного крестного хода

В Екатеринбурге в ночь с понедельника на вторник пройдет крестный ход, посвященный 100-летию со дня расстрела семьи Романовых. Он начнется после литургии в Храме-на-Крови, которая пройдет в полночь. Сам же ход ориентировочно двинется в сторону Ганиной Ямы около 02:30 по местному времени. По предварительным данным, в нем примет участие около 100 тысяч человек. Толпа верующих должна дойти до мужского монастыря святых царственных страстотерпцев примерно к 06:00 часам.

Разумеется, что дороги по ходу движения паломников будут перекрыты ‒ с 03:00 и до 10:00. Маршрут следующий: от Храма-на-Крови по улице Царской (Толмачева), по проспекту Ленина, по улицам Татищева, Токарей, Халтурина, Технической, Решетской, через поселок Шувакиш до Ганиной Ямы.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что по ходу движения крестного хода будут установлены туалеты и чек-пойнты с водой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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