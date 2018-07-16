Так проблемы не решить: эксперты о рекомендации Кремля прекратить говорить о пенсионной реформе

Запретом проблем не решить – так отреагировали социальные сети и представители политического сообщества на новость о том, что Кремль выдал рекомендацию экспертам, блогерам и СМИ прекратить употреблять термин «пенсионная реформа».

Как сообщают источники РИА «Новый День», близкие к администрации президента, рекомендация избегать словосочетания, действительно, имеется. В связи с этим все чаще в прогосударственных СМИ, к примеру, можно слышать термины «пенсионный маневр», «пенсионные преобразования», «изменения в пенсионном вопросе» и так далее. Считается, что пенсионная реформа очень раздражает население, снижает рейтинги власти и, что главное, может вылиться в акции протеста населения. Правда, пока дальше разговоров на кухнях и в социальных сетях возмущение людей не идет – санкционированные митинги, проходящие в российских городах, не в счет – все они, как правило, этой же властью и организовываются.

Впрочем, политконсультант Андрей Перла считает, что опасность пенсионной реформы и протестной деятельности российской властью переоценена и Кремлю не стоит бороться за чистоту эфиров. «Я думаю, что сегодня опасность «пенсионного маневра» в смысле разжигания протестных настроений переоценивается. Непосредственно пострадавшими от реформы оказываются сравнительно не много людей. Это те, кто не выйдет на пенсию в 19 году. Они могли бы рассчитывать на совершенно конкретные суммы в близкой перспективе – и получат их на год позже. Причем дело не в том, что люди хотели бы перестать работать. Речь идет о тех, кто полагал, что пенсия по возрасту станет весомой прибавкой к семейному бюджету.

Это немало, это сотни тысяч людей – но не миллионы. В дальнейшем негативные последствия социального маневра будут смягчаться, потому что они очень растянуты во времени.

Недовольство людей среднего возраста, тем более молодых, носит абстрактный характер. К добру или к худу, никто из нас не рассчитывает на пенсию в ближайшее время, а что будет через 20 лет, никто не знает. Поэтому я бы сказал, что есть некоторый потенциал для накопления недовольства, но непосредственно в политических событиях этого года он, скорее всего, не проявится.

Тем более, что еще важнее, уже вышедшие на пенсию активные граждане не пострадают. Даже наоборот. Так что все сведется к некоторому снижению рейтингов «партии власти». И не более того», – рассказал г-н Перла в интервью «Новому Дню».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что о пенсионной реформе не только можно, но и нужно говорить. «Нужна максимально широкая дискуссия по вопросу пенсионного обеспечения населения. Сейчас в обществе крепко сидит только одно мнение: реформа – это неизбежное, неотвратимое и необратимое зло. А надо привлекать всех специалистов, вплоть до психологов, которые бы объясняли, какие плюсы, что получит человек после этой реформы, сейчас этой работы вообще никто не ведет. Поэтому у населения и нет понимания, что хорошего, помимо всего плохого, в жизни после всех преобразований появится», – отметил собеседник агентства.

Напомним, сегодня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. В случае если закон будет утвержден, возраст выхода на пенсию для мужчин будет поэтапно повышен с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 июля.

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

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