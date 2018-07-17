«Пенсионная реформа нарушает Конституцию»: профсоюзы Североуральска выступили против скандального закона

В Североуральске вчера прошел профсоюзный митинг против повышения пенсионного возраста. На акцию вышли чуть более 200 человек – горняки, медики, педагоги, работники соцзащиты, было много пенсионеров.

«У нас было не очень удачное время проведения – обеденный перерыв. Конечно, желательно собирать больше народу. К нам приехали делегации из Краснотурьинска, Ивделя, Волчанска. Выразили свое отрицательное отношение к законопроекту. По итогам митинга приняли резолюцию, но сделали к ней дополнения. Во-первых, предлагаем депутатам всех уровней голосовать по этому вопросу самостоятельно, не оглядываясь на позицию фракций, и объяснить избирателей свою позицию. Во-вторых, требуем введение прогрессивной шкалы налогов. В-третьих, обращаем внимание, что пенсионная реформа нарушает Конституцию РФ», – рассказал «Новому Дню» лидер городского профсоюза Станислав Горбунов.

Во время митинга также был организован сбор подписей – удалось собрать свыше 500. Станислав Горбунов отметил, что митинг охраняло огромное количество полицейских, но в целом стражи порядка были солидарны с участникам протестной акции.

Собеседник агентства не исключил, что профсоюзы Североуральска соберутся на повторный митинг, но уже осенью – перед вторым чтением законопроекта в Госдуме. «Дачный сезон закончится, и я уверен, что народ будет активнее собираться», – добавил Горбунов.

Напомним, протестные акции профсоюзов прошли в Качканаре, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Верхней Салде и других городах Урала. Везде участники митингов осуждают рассматриваемый сейчас в Госдуме законопроект о повышении пенсионного возраста. Протесты собирают по несколько тысяч человек.

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

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