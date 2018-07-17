Экоактивисты порылись в помойке и пришли к неожиданным выводам

В Екатеринбурге активисты-экологи провели акцию, посвященную раздельному сбору мусора. Чтобы привлечь горожан к сортировке бытовых отходов, им пришлось порыться в помойке.

Активисты разобрали содержимое мусорного бака, установленного в одном из городских парков. Отходы они поделили на четыре категории: картон (набрался 21 кг), бумага (8,5 кг), железо (1,5 кг), ПЭТ-упаковка (2,5 кг).

«Активисты разобрали мусор и продемонстрировали, что при раздельном сборе можно сократить количество отходов на 70%, а полезное сырье сдать в переработку», ‒ сообщили организаторы акции.

Екатеринбург, служба информации

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