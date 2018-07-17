Говядина, рыба, сахар: за полгода на Урале подорожали продукты

Свердловскстат подсчитал, какие продукты подорожали больше всего за последние полгода. Лидерами по росту цен стали овощи, мясо, сахар и другие продукты.

С начала этого года цены на продовольственные товары выросли на 0,8 %. «Снижение цен зарегистрировано на отдельные виды крупяных изделий, молоко питьевое цельное пастеризованное, масла сливочное и подсолнечное. Существенный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию, сахар-песок», – отметили в Свердловскстате. Капуста за полгода подорожала в 2,9 раза, морковь в 1,8 раза, картофель в 1,6 раза. Овощи традиционно дорожают к этому времени, однако кроме сезонных продуктов подорожали и другие.

Так, говядина стала дороже на 0,5 %, к концу июня в среднем кило этого вида мяса стоит 368,40 рубля, неразделанная мороженая рыба повысилась в цене на 2,2 %. Серьезно подорожал сахар – более чем на 16 %, на прилавках в среднем килограмм можно купить за 41,21 рубля. Подорожали хлеб из ржаной муки (на 1 %), пшено (на 12 %), вермишель, лук, яблоки.

Екатеринбург, служба информации

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