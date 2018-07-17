Депутаты заксо выбрали свою треть Общественной палаты: набрали 7 новичков

Депутаты заксобрания на сегодняшнем заседании утвердили свою треть нового состава Общественной палаты Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 14 человек, избранных в новый созыв, половина работает в уходящем составе. Это бывший главврач ОКБ № 1 Феликс Бадаев, замначальника отдела кадров Уральского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Александр Бухгамер, глава Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий, известный врач, бывший узник фашистских лагерей Шлема Спектор, председатель областного Союза ветеранов Юрий Судаков, представитель ветеранов Афганистана Евгений Тетерин, гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.

Среди новичков – командор отряда «Каравелла», невестка писателя Владислава Крапивина Лариса, зампредседателя областной Федерации профсоюзов Алексей Киселев, лидер железнодорожного профсоюза области Борис Колесников, гендиректор Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов, председатель обкома российского союза молодежи Елена Зверева, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина, представитель Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса Сергей Павленко.

Добавим, что в заксо поступили 53 заявки, 10 из них отсеялись на этапе проверки документов. Еще 30 выбыли по результатам рейтингового голосования рабочей группы. По данным источников РИА «Новый День», на позицию рабочей группы повлиял лично первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, который решил сформировать подконтрольную себе Общественную палату.

Напомним, теперь свою треть состава палаты должен сформировать губернатор, а затем эти две трети выбрать недостающую треть.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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