Лучшая УК Среднего Урала отмечает юбилей: ПКК поздравляют министры, мэры и депутаты

Лучшая управляющая компания Свердловской области – Полевская коммунальная компания (ОАО «ПКК») отмечает в эти дни 15-летний юбилей. Коллектив УК поздравляют министры, руководство муниципий и народные избранники.

Инициатором создания новой организации выступила Трубная металлургическая компания. Большинство сотрудников Северского трубного завода (входит в ТМК) жили в северной части Полевского. Требовалась компания, которая возьмет на себя содержание, ремонт и благоустройство жилых домов и придомовых территорий. И такой компанией стало ОАО «ПКК».

«С деятельностью и руководством ОАО «Полевская коммунальная компания» я знаком давно. 15 лет работы на рынке жилищно-коммунального хозяйства – это очень долгий срок, но они прошли этот путь ярко и качественно. Полевская коммунальная компания грамотно выполняет свою работу, динамично развивается, разрабатывает и реализует крупные проекты по модернизации и оптимизации, участвует в региональных конкурсах. Эта компания уникальна тем, что она многоотраслевая. ПКК не просто управляет жилым фондом, но и транспортирует тепло, горячую и холодную воду жителям северной части Полевского, а также занимается сбором и транспортировкой ТКО. Работники Полевской коммунальной компании показывают себя как профессионалы своего дела: руководство достойно проходит лицензирование, а рабочие побеждают в конкурсах профессионального мастерства. Я поздравляю всех работников ОАО «Полевская коммунальная компания» с юбилеем и хочу сказать вам спасибо за ваш нелёгкий труд, за терпение и готовность работать ради людей. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма и побольше слов благодарности!» – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«С организацией-предшественником Полевской коммунальной компании я познакомился еще в 80-е, мы все вместе участвовали в соцсоревновании. Все эти десятилетия я, так или иначе, общался и с руководством компании, с ее сотрудниками. Как представитель надзорного ведомства могу сказать одно: я очень рад, что нам очень редко приходится встречаться. Ведь это означает только одно: что руководство относится к делу добросовестно, не нарушает закон. Коллеги! Желаю всем вам успехов и процветания!» – подчеркнул глава Госжилинспекции свердловского министерства ЖКХ Александр Чалов.

«Администрация Полевского округа по роду деятельности имеет тесные взаимоотношения со всеми управляющими компаниями. С ОАО «ПКК» у нас отличное взаимопонимание, сложился тесный союз. Хотел бы отметить преимущества этой компании. У них есть хороший материальный ресурс для работы, грамотные специалисты (в т.ч. и правовые). Организация сочетает в себе управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию – это дает кумулятивный эффект. Коллеги! Благодарю вас за грамотную и эффективную работу, за внимание к подготовке кадров, за вашу социальную ответственность. За бережное отношение к городу и его жителям. С праздником Вас! Спасибо вам!» – заявил глава Полевского ГО Константин Поспелов.

«От всей души поздравляю Полевскую коммунальную компанию с 15-летним юбилеем! Работа в коммунальной сфере трудна и ответственна. Сотрудники компании ежедневно, круглосуточно, и в жару, и в холод обеспечивают комфортное проживание полевчан. От всего сердца желаю процветания компании, здоровья, счастья, удачи сотрудникам! С юбилеем!» – присоединился к поздравлениям коллег председатель Гордумы Полевского ГО Илья Кочев.

Отметим, что Полевская коммунальная компания стала настоящим флагманом на рынке. На сегодняшний день она владеет офисным зданием, в автопарке – около 80 единиц техники (из них 60 машин спецтехники). Среди свежих приобретений: новая машина для очистки канализационных сетей и экскаватор-погрузчик, мусоросборочный автомобиль и грузовая «газель», водонапорная башня, скважина (еще четыре находятся в эксплуатации), две газовые котельные (и еще две в эксплуатации). Эксплуатируется 9 теплопунктов и порядка 260 км теплосетей. В 2015-17 годах «ПКК» занимала первые места в рейтинге УК по версии портала «Реформа ЖКХ». В 2018 году – выиграла в конкурсе свердловского министерства ЖКХ, в номинации «Лучшая УК».

ПКК заключила концессионное соглашение на долгосрочную аренду (на 10 лет) комплекса муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сельских котельных и водонасосных Полевского городского округа и успешно работает по соглашению уже три года. Компания отвечает не только за жилой фонд, но и за коммунальные сети северной части Полевского, за их содержание, ремонт и модернизацию. На сегодняшний день Полевская коммунальная компания обслуживает около 52% населения Полевского, более 36 тысяч человек. Это 304 жилых дома в управлении и еще 10 – в обслуживании – более 17 тысяч квартир, то есть почти миллион квадратных метров.

«Я хочу поздравить с юбилеем всех наших сотрудников! Любая компания – это прежде всего люди. Это наши семейные династии: семьи Макаровых, Аненковых, Банных, Марамзиных, Петровых-Кузьменко, Комаровых-Кармановых, Гуриных, Жижилевых, Шварц, Омельковых, Мелинг, Сухаревых. Это наши лауреаты, заслуженные работники. Мы ежедневно работаем на благо города и горожан. Друзья, я всеми вами очень горжусь! Мы с вами создали действительно уникальную над-отраслевую компанию, охватывающую весь спектр поставленных задач по содержанию, ремонту и благоустройству многоквартирных домов, дорог и придомовых территорий. За эти годы мы стали единой, эффективной командой и даже больше чем командой – семьей. Кого-то мы проводили на заслуженный отдых. Кого-то приняли в наш дружный коллектив. Все течет, все меняется, но наша компания держит высокую планку качества. Друзья! С праздником!» – обратилась к своим сотрудникам гендиректор ОАО «ПКК» Лариса Потапченко.

Справка «РИА «Новый День». Первым директором Полевской коммунальной компании был Владимир Пушкарев, он руководил ПКК с 25.09.2003 до 11.08.2004.

Следующий руководитель компании – Дмитрий Филиппов, он в ПКК с 12.08.2004 года. Когда его выбрали главой Полевского городского округа, директором предприятия стал Максим Осипов, он возглавлял ПКК с 17.10.2009 по 07.06.2011 года.

В 2011 года на должность генерального директора назначена Лариса Потапченко, она руководит компанией уже 7 лет.

Полевской, Екатеринбург, Елена Васильева

Полевской, Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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