«Уральские авиалинии» объявили ежегодную распродажу на сезон отпусков

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила распродажу билетов на популярные направления в разгар бархатного сезона. Скидка на рейсы в первой половине осени будет составлять до 30 %.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, по акции можно спланировать путешествие из Екатеринбурга в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу, Калининград, Минеральные Воды, Барселону, Бургас, Ларнаку, Харбин, Дубай, Прагу, Париж, Рим, Болонью, Санкт-Петербург, Тбилиси, Бишкек, Баку и другие города. Полный список направлений указан на сайте перевозчика.

Совершить перелет в рамках распродажи можно с 20 августа по 31 октября, обратные вылеты – с 10 сентября по 31 октября 2018 года. Участники программы лояльности «Крылья» могут суммировать предложенную скидку по акции с накопленными баллами.

Распродажа билетов продлится до 29 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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