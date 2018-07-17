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Вторник, 17 июля 2018, 14:39 мск

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«Уральские авиалинии» объявили ежегодную распродажу на сезон отпусков

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила распродажу билетов на популярные направления в разгар бархатного сезона. Скидка на рейсы в первой половине осени будет составлять до 30 %.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, по акции можно спланировать путешествие из Екатеринбурга в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу, Калининград, Минеральные Воды, Барселону, Бургас, Ларнаку, Харбин, Дубай, Прагу, Париж, Рим, Болонью, Санкт-Петербург, Тбилиси, Бишкек, Баку и другие города. Полный список направлений указан на сайте перевозчика.

Совершить перелет в рамках распродажи можно с 20 августа по 31 октября, обратные вылеты – с 10 сентября по 31 октября 2018 года. Участники программы лояльности «Крылья» могут суммировать предложенную скидку по акции с накопленными баллами.

Распродажа билетов продлится до 29 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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