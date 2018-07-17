Чтобы не было аварий: на Эльмаше меняют трубы полувековой давности (ВИДЕО)

На Эльмаше энергетики продолжают замену магистрали, тепло и горячую воду по которой получает практически весь микрорайон. Старые трубы были проложены почти полвека назад. Реконструкция сети идет на улице Красных Командиров, от улицы Старых Большевиков до Шефской.

На Эльмаше меняют трубу

«На этом участке проходит тепломагистраль М-4, одна из основных магистралей по теплоснабжению микрорайона Эльмаш. Тепломагистраль 1971 года выпуска, пришло время ее менять. В этом году заменить запланировано участок протяженностью 960 метров диаметром 400 мм, уже проложено около 300 метров», – рассказал сегодня начальник РТС №5 ЕТК Александр Дорохов. На протяжении последних лет из-за изношенности сетей возникали порывы, не всегда участок выдерживал гидравлические испытания. Локальные ремонты проводились, но после замены всего участка магистрали аварий определенно станет меньше.

Как рассказал специалист ЕТК, горячую воду эльмашевцам на время ремонта не отключают. «На данном участке проходит замена трубопровода поочередно, то есть меняется один трубопровод, по другому подается горячее водоснабжение, затем меняется второй. Поэтому жители ограничения горячего водоснабжения не ощущают», – отметил Александр Дорохов.

Модернизация сетей проводится по программе «Re: Конструкция 2018», реализуемой в филиалах группы «Т Плюс». За лето ЕТК планирует отремонтировать более 64,5 км теплосетей в Екатеринбурге. Плановые затраты на ремонтную кампанию 2018 года составят около 2,6 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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