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Вторник, 17 июля 2018, 16:12 мск

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Екатеринбургские отели продолжают завышать цены даже после окончания ЧМ

Роспотребнадзор выявил новые случаи завышения стоимости номеров в отелях Екатеринбурга и Свердловской области. Проверка проводилась в рамках постановления правительства РФ о максимальных расценках гостиничных услуг в городах – участниках чемпионата мира по футболу. Даже после завершения турнира отели пытаются наживаться на гостях.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, всего было зафиксировано 17 случаев завышения цен. Три компании были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» – это «Максим Отель-Урал», «Отель Скай» и ООО ГРК «Евразия».

Шесть юрлиц наказаны по ч. 1, 2 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание услуг ненадлежащего качества» – это ИП Гаврюшин, ООО «Халмакс», «Август отель», ООО «Кочнев и Компания», гостиничный комплекс «Славянка», ИП Земцова. Еще семь гостиниц получили предостережения – «Максим Отель-Урал», ООО «Хотел Девелопмент Компани», гостинично-развлекательный комплекс «Евразия», «Луна», «Авторская гостиница», «Гамаюн», «Ричмонд».

Кроме того, проверка выявила 12 компаний, которые оказывали гостиничные услуги без свидетельства о классификации. В отношении 11 из них вынесены постановления об административном наказании. На две организации – ООО «Будда» (Первоуральск) и ООО «Гаранд» (Екатеринбург) – Роспотребнадзор подал в суд и выиграл дела.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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