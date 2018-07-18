До конца рабочей недели в Екатеринбурге будет пасмурно, но жарко

Летний зной в Екатеринбурге на время отступил. Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, сегодня, в четверг и пятницу будет облачно, возможны небольшие дожди.

Сегодня будет до +26…+28 градусов, завтра – столбики термометров опустятся до +21. Однако в пятницу вновь потеплеет – до +24 градусов. Такая же температура воздуха ожидается в выходные, только будет солнечно.

Екатеринбург, служба информации

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