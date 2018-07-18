В Свердловской области упало производство оптики, электроники и лекарств

В первом полугодии 2018 года в Свердловской области зафиксировано падение индекса промышленного производства сразу по нескольким отраслям.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, сильнее всего ИПП снизился в производстве бумаги и бумажных изделий – на 31,9% по сравнению с прошлым годом. Заметно упало производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 16,6%. Кроме того, в регионе стали производить на 16,2% меньше лекарств, на 12,8 меньше – электрического оборудования, на 4,5% – мебели. Добыча полезных ископаемых снизилась примерно на 11,5%. Производство электроэнергии, газа и пара осталось практически на прошлогоднем уровне – 100,1%.

С другой стороны, в ряде отраслей производство продолжает расти: металлургия – 101,1%; производство пищевых продуктов – 106,5%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 139,6%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

Уральский завод по производству боеприпасов с трехсотлетней историей банкротит московский застройщик. / В Североуральске питьевую воду выдают по паспортам – жители возмущены. / «Это головотяпство»: в губернаторскую часть Общественной палаты попали кандидаты в гордуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»