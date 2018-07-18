За половину лета в Екатеринбурге побывали туристы из 103 стран мира

В Екатеринбурге за первую половину лета побывали больше 170 тысяч туристов из 103 государств мира, проанализировали связисты «МегаФона». Причем речь шла не только о болельщиках из стран, чьи сборные выступали на Чемпионате мира по футболу-2018 в уральской столице. Помимо жителей Франции, Японии, Мексики, Швеции, Уругвая, Египта, Сенегала и Перу в Екатеринбурге побывали граждане Кипра, Анголы, Туниса, Колумбии, Мальты, Таиланда, Люксембурга, Панамы, Норвегии, Польши и многих других стран.

В течение пары недель после окончания футбольных матчей иностранцы продолжали гулять в Екатеринбурге. Например, гости из Мексики публиковали в соцсетях фотографии и вели прямые эфиры.

«Вместе гости города скачали в сети оператора свыше 4 тысяч гигабайт. Этого объема хватит, например, для непрерывного просмотра фильма продолжительностью в четыре месяца», – отметили в «МегаФоне».

Самыми популярными местами для выхода в интернет стали аэропорт Кольцово, Екатеринбург Арена, станция метро «Площадь 1905 года» и пересечение улиц Малышева и Вайнера. Рекорд по активности в интернете поставили уругвайцы, китайцы и японцы. Французы, итальянцы и египтяне чаще звонили.

«Зрителями матчей на арене стали 125 437 человек, из них 41% пользовался услугами «МегаФона». На стадионе и в фан-зоне горожане и иностранцы вместе скачали выше 7,5 тысяч гигабайт трафика, этого хватит на отправку в мессенджерах свыше двух миллионов фото. Наша сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой – снимки и видео за секунды улетали в любой уголок мира. Инфраструктура на объектах, связанных с мировым первенством, соответствовала самым высоким стандартам – показатель уровня предоставления услуг достиг рекордных цифр – 99,99%», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Для обеспечения высокого качества связи по всей стране было задействовано порядка 25 тысяч км оптоволокона, более 1300 базовых станций, установлено более 5 тысяч антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, также было организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов. На «Екатеринбург Арене» была установлена самая крупная базовая станция в Уральском регионе.

На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2 тысяч лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.

Напомним, что на Чемпионате мира-2018 по футболу «МегаФон» выступал техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», назначенной единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для мундиаля и Кубка Конфедераций-2017. ПАО «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.

Екатеринбург, служба информации

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