Архив администрации Серова пополнился женским бельем (ФОТО)

Необычный снимок сделал житель города Сергей Фролов в доме быта «Эра» на перекрестке улиц Льва Толстого и Февральской революции. Под вывеской «Архивный отдел администрации Серовского городского округа» витрина с женским нижним бельем.

По всей видимости, казенное учреждение раньше находилось в этом здании, а новые арендаторы просто не сменили вывеску.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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