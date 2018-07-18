«Правительство украло мои накопления»: жители России устроили перепалку с ПФР из-за пенсионной реформы (СКРИНЫ)

Пенсионный фонд России в нескольких регионах страны начал проводить горячие линии по вопросам о пенсионной реформе, которую уже завтра Госдума рассмотрит в первом чтении. Но о многом граждане спрашивают на страницах этой структуры в соцсетях. Тональность комментариев ПФР порой ставит в тупик. РИА «Новый День» делает подборку комментариев, вопросов и ответов в сообществах пенсионного фонда.

ПФР опубликовал заметку о «серых» зарплатах и о том, как это сказывается на пенсиях. В комментариях люди решили напомнить фонду, что и «белая» зарплата вовсе не гарантирует нормального размера пенсии. ПФР уверенно отвечает: «Размер достойной пенсии формируете вы сами».

В другой заметке ПФР рассказал как раз о грядущей реформе. В комментариях граждане предложили разогнать фонд и поупражнялись в обидных репликах.

Несколько более ранних заметок касаются все той же реформы (еще не принятой, но уже разъясняемой). Люди ругаются. ПФР занимает позицию «мы же только исполнители». Кое-где ПФР отвечает на комментарий подписчика, но сам комментарий уже удален – видимо, слишком яростно народ выражал чувства.

Еще интереснее складываются диалоги в группе ПФР «ВКонтакте». Точнее, складывались. Пенсионный фонд запостил в соцсети сообщение о грядущей реформе с сайта правительства, пошли комментарии, а к следующим постам про реформу ПФР просто отключил возможность комментирования. На YouTube пошли по такому же пути – титульный ролик с воодушевляющим названием «С нами легко» прокомментировать невозможно. Впрочем, свежих видео в ПФР к реформе не делали.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 18.07.18

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