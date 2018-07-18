Высокопоставленные снабженцы МВД получили 20 лет строгого режима за миллионные взятки

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему начальнику отдела оборудования, материалов и топлива ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» и его подчиненному – экс-начальнику отделения лесопродукции и топлива отдела оборудования, материалов и топлива ФКУ «УОУМТС МВД России». Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском управлении Генпрокуратуры, с апреля 2015 по март 2016 года осужденные требовали откаты в размере до 15% с предпринимателей, которые поставляли свою продукцию в МВД по госконтрактам. В случае отказа злоумышленники угрожали включить контрагентов в реестр недобросовестных поставщиков.

29 марта 2016 г. начальник отделения лесопродукции и топлива был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении взятки в сумме 870 тыс. рублей. Взятку он и его сообщник вымогали у московской коммерческой фирмы за подписание контракта на поставку противопожарного снаряжения. Общий размер взяток превысил 2 млн рублей. В ходе следствия обвиняемые были арестованы и уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия. На их имущество, в том числе личные автомобили и недвижимость в Чехии, был наложен арест.

Расследование проводило четвертое следственное управление ГСУ СК России. Обвинительное заключение утвердил лично заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарёв.

Первый обвиняемый получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 3 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года. Также он лишен специального звания подполковника внутренней службы. Второй осужден к 10 годам строгого режима со штрафом в сумме 3,5 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года и лишением звания капитана внутренней службы. Кроме того, ранее арестованное имущество обвиняемых обращено в доход государства в счет уплаты назначенных штрафов.

Екатеринбург, служба информации

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