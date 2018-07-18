«Белых металлургов» после армии ждет завод

Выпускники программы «Будущее Белой металлургии» возвращаются из армии. 28 человек проходили военную службу по призыву в части, подшефной группе ЧТПЗ, в поселке Горный Щит. Уволенных в запас солдат торжественно встретили в Образовательном центре Группы ЧТПЗ – родственники, друзья, однокурсники, преподаватели программы «Будущее Белой металлургии», мастера производственного обучения и сотрудники Первоуральского новотрубного завода – наставники от производства.

Ребята получили приглашения на работу в Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», а также в ремонтно-механический, трубопрокатные, трубоволочильные цехи ПНТЗ. В числе отслуживших – призер IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2016 WorldSkills Russia в компетенции «Промышленная автоматика» Николай Виноградов.

«В 2017 году 100% будущих металлургов после завершения службы в подшефной воинской части трудоустроились в компанию, – отмечает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова. – В рядах Вооруженных сил РФ, кроме освоения военных специальностей, ребята изучали техническую литературу и английский язык, готовились к поступлению в высшие учебные заведения. Мы уверены, что большинство выпускников корпоративной образовательной программы, завершивших службу в Горном Щите в 2018 году, продолжат профессиональное развитие в коллективе белых металлургов Группы ЧТПЗ».

Напомним, что еще в 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками программы «Будущее Белой металлургии» обязательной военной службы по призыву в подшефной воинской части в Горном Щите. За шесть лет свой долг родине отдали 245 будущих металлургов.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть предложение Председателя Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией в рамках образовательных проектов по подготовке квалифицированных технических кадров, в регионах присутствия.

Добавим также, что в настоящее время студентами образовательных проектов в рамках государственно-частного партнерства являются 1160 ребят в регионах присутствия Группы ЧТПЗ. Программа «Будущее Белой металлургии» проводится в Челябинской и Свердловской областях, а в Татарстане реализуется проект «Колледж Будущего Татарстана».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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