В Екатеринбурге вынесли приговор водителю BMW, который сбил велосипедиста на тротуаре

В Екатеринбурге осудили автохама, который намеренно сбил велосипедиста на тротуаре. Мужчину оставили на свободе, ему назначили обязательные работы.

Резонансное ДТП случилось в мае этого года. Денис Белозеров на своем BMW X5 решил объехать пробку по тротуару. 20-летний парень, который ехал на велосипеде по этому же тротуару, сделал замечание автомобилисту. После чего неадекватный водитель сбил велосипедиста и проехался по его транспортному средству. Велосипед упал на парня, тот получил травмы. У двухколесного ТС погнуло руль, колесо и спицы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сегодня, Белозерова осудили по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Белозерову наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор не вступил в законную силу. Ранее автохам возместил велосипедисту материальный ущерб – 6,4 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации

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