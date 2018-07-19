Облсуд: чаще всего уральцы жалуются на работу ГИБДД

В Свердловском облсуде рассказали, какие постановления чаще всего обжаловали граждане за последние полгода. Практически половина всех жалоб поступила на штрафы, выписанные ГИБДД.

Всего за полгода в облсуде рассмотрели 974 жалобы на постановления и решения районных судов, это на 9 % меньше, чем годом ранее. Неизменным антилидером рейтинга остается ГИБДД – 49 % от общего числа жалоб поступило от несогласных с постановлениями гаишников. На втором месте – 11 % – занимают постановления должностных лиц Роспотребнадзора. Третье место делят УФАС и Государственная инспекция труда Свердловской области.

Как показывает статистика, жалуются люди не зря – около трети постановлений по итогам были отменены и 7 % изменены. Эти цифры с годами практически не меняются. «Основной причиной вмешательства в постановления должностных лиц явилось существенное нарушение требований к проведению проверок и процессуальных требований КоАП РФ», – прокомментировали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Екатеринбург, служба информации

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