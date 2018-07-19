Алексей Кожемяко дал имена двум новым екатеринбургским улицам

И.о. главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подписал постановление о присвоении названий улицам Дуговой и Проселочной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, улица Дуговая расположена в Чкаловском районе в границах улиц Белогорской – Красная Горка – станции садоводства – Уктусского лесопарка.

Еще одна новая улица появилась в Верх-Исетском районе, точнее, в поселке Палкинский Торфяник. Здесь по соседству с улицами Торфяной и Нижней образована улица Проселочная.

Информация о новых улицах направлена в УМВД по Екатеринбургу, БТИ, МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», ГУ МЧС и другие ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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