СК проверяет клинику пластической хирургии, где пациентке изуродовали грудь и попу

В Екатеринбурге следователи проводят проверку в Центре косметологии и пластической хирургии. Причиной интереса СКР стали две неудачные операции, которые провели в клинике 40-летней жительнице Сургута.

Первоначально женщине увеличили грудь, однако, по словам самой пациентки, крайне неудачно. Она обратилась к пластическим хирургам повторно, и кроме маммопластики ей также предложили липофиллинг ‒ операцию по увеличению объема ягодиц за счет собственной жировой ткани. Но и эта процедура была неуспешной, началось нагноение, в итоге женщине пришлось ехать в Москву, чтобы устранять огрехи, сделанные уральскими врачами. Теперь в истории разбирается следственный отдел Верх-Исетского района Екатеринбурга. В ходе начатой проверки представители СКР должны будут установить степень тяжести вреда здоровью жительницы Сургута, а также дать оценку действиям работников медцентра.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе областного управления СКР, поводом для проверки послужила публикация в СМИ, сама пострадавшая пациентка клиники пластической хирургии к следователям пока не обращалась. «Работа начата. Мы планируем найти женщину и опросить», – сказали агентству в ведомстве.

«Одним из осложнений после проведения липофиллинга является образование гематом, то есть полости, в которой находится свернувшаяся кровь. Это устраняется давящими повязками плюс приемом препаратов, если все делать своевременно. В редких случаях образуется гной. В таком случае уже требуется проведение процедуры в условиях стационара, когда гематому вскрывают и прочищают», – сказал «Новому Дню» хирург, попросивший не называть своего имени.

Екатеринбург, служба информации

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