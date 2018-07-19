Закон о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении. Как голосовали свердловчане (СПИСОК)

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

В распоряжении редакции РИА «Новый День» оказался поименный список голосования по этому вопросу. Предлагаем читателям ознакомиться с тем, как проголосовали по этому судьбоносному вопросу депутаты, избранные от Свердловской области.

Андрей Альшевских (фракция ЕР) – за

Алексей Балыбердин (фракция ЕР) – за

Сергей Бидонько (фракция ЕР) – за

Николай Езерский (фракция КПРФ) – против

Максим Иванов (фракция ЕР) – за

Дмитрий Ионин (фракция «Справедливая Россия») – против

Лев Ковпак (фракция ЕР) – за

Павел Крашенинников (фракция ЕР) – за

Зелимхан Муцоев (фракция ЕР) – за

Александр Петров (фракция ЕР) – за

Игорь Торощин (фракция ЛДПР) – против

Сергей Чепиков (фракция ЕР) – за

Данил Шилков (фракция ЛДПР) – против

Москва, Екатеринбург, служба информации

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