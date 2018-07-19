Закон о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении. Как голосовали свердловчане (СПИСОК)

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.
В распоряжении редакции РИА «Новый День» оказался поименный список голосования по этому вопросу. Предлагаем читателям ознакомиться с тем, как проголосовали по этому судьбоносному вопросу депутаты, избранные от Свердловской области.
Андрей Альшевских (фракция ЕР) – за
Алексей Балыбердин (фракция ЕР) – за
Сергей Бидонько (фракция ЕР) – за
Николай Езерский (фракция КПРФ) – против
Максим Иванов (фракция ЕР) – за
Дмитрий Ионин (фракция «Справедливая Россия») – против
Лев Ковпак (фракция ЕР) – за
Павел Крашенинников (фракция ЕР) – за
Зелимхан Муцоев (фракция ЕР) – за
Александр Петров (фракция ЕР) – за
Игорь Торощин (фракция ЛДПР) – против
Сергей Чепиков (фракция ЕР) – за
Данил Шилков (фракция ЛДПР) – против
Москва, Екатеринбург, служба информации
Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.07.18
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