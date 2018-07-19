Екатеринбург готовится к девятичасовому музыкальному марафону «Усадьба Jazz»

Уже в эту субботу, 21 июля, в парке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых в Екатеринбурге пройдет знаменитый опен-эйр «Усадьба Jazz», фестиваль планируют посетить свыше 10 тысяч гостей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Мегафон», обладатели зеленых сим-карт будут на особом положении – их ждет музыкальный аттракцион, комфортная лаундж-зона с подзарядкой смартфонов, автограф от хедлайнера фестиваля, уверенный сигнал и быстрый интернет.

Крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике проходит в Екатеринбурге каждое лето. В этот раз гостей ждут выступления коллективов «Сансара», Secret Atelier, Daraa Tribes из Марокко, BRUUT из Голландии, «АукцЫон» и другие.

Любители джаза смогут оценить инновации мобильного партнера мероприятия – компании «Мегафон». Гости лаундж-зоны перевоплотятся в диджеев и создадут свою джазовую мелодию, сыграв на различных инструментах, сделают 3D-фото одновременно на 12 камерах и отправят анимированное видео в социальные сети. Здесь также можно будет получить автограф одного из хедлайнеров фестиваля.

Выдержать девятичасовой музыкальный нон-стоп и не посадить смартфон помогут мобильные зарядки от «Мегафона». А запечатлеть все яркие выступления, выйти в прямой эфир, залить эксклюзивные кадры в сториз – скоростной интернет LTE-Advanced, который может разогнаться до 300 Мбит/с. Специально к событию инженеры оператора подготовили базовые станции и расширили емкость сети.

«Даже если половина гостей «Усадьбы Jazz» одновременно захочет позвонить друзьям или разместить фото в социальных сетях – наша инфраструктура выдержит нагрузку, а интернет сохранит высокую скорость. Для этого мы установили дополнительные несущие конструкции на двух объектах связи вблизи площадки и организовали онлайн-мониторинг состояния сети. Посетители фестиваля – наши абоненты – с комфортом смогут отправить гигабайты эмоций во всемирную паутину», – отмечает технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Мероприятие пройдет 21 июля в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. Подробности на сайте фестиваля.

Екатеринбург, служба информации

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